: بأول أيام 2023.. روسيا تفاجئ أوروبا بشأن الغاز

2023/01/01 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

في أول أيام العام الجديد يبدو أن الجانب الروسي منح أوروبا هدية الكريسماس، حيث قرر سانتا كلوز الروسي أن يمنح الاوربيين مزيدًا من الغاز في العام الجديد.

وفقًا لبيان شركة الغاز الروسية..



قررت غازبروم تزويد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بقيمة 43.3 مليون متر مكعب م يوميا.

يأتي ذلك من خلال محطة قياس الغاز "سودجا"، حيث قال ممثل جازبروم للصحفيين اليوم الأحد إن الجانب الأوكراني رفض طلب الضخ عبر سوخرانيفكا.

تزود غازبروم الغاز الروسي من أجل عبوره أراضي أوكرانيا بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني عبر نظام المعلومات الجغرافية Sudzha - 43.3 مليون متر مكعب.



م في الأول من يناير.

يأتي ذلك مقابل كميات يوم السبت 31 ديسمبر حيث بلغ حجم الضخ 42.4 مليون متر مكعب.



م، بينما رفض طلب الحصول على جهاز المخابرات العامة "سوخانوفكا".

الطريق الوحيد

ويظل خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لإمدادات الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا.

تم إيقاف الضخ عبر نورد ستريم تمامًا.



إمدادات الغاز عبر التيار التركي والتيار الأزرق مخصصة لتركيا ودول جنوب وجنوب شرق أوروبا.

في 10 مايو ، أعلنت OGTSU أنه اعتبارًا من 11 مايو ستوقف نقل الغاز إلى أوروبا عبر محطة سوخرانوفكا بسبب ظروف قاهرة - يُزعم أن الشركة لا يمكنها التحكم في محطة ضاغط نوفوبسكوف الحدودية في LPR.

وأشار OGTSU في هذا الصدد ، سيتم رفض الترشيحات للنقل ، ولن يتم استلام الغاز.

غير مبرر

ومع ذلك ، لم يرَ عقد الغاز الروسي أي سبب لوقف الضخ في الوضع السابق وأفادوا أنهم لم يتلقوا أي تأكيد لظروف هذه القوة القاهرة.

وبشأن اقتراح OGTSU بنقل جميع أحجام النقل إلى نقطة دخول أخرى لعبور الغاز الروسي - أكبر محطة توزيع للغاز "Sudzha" في منطقة كورسك - أشارت "غازبروم" إلى أن هذا أمر مستحيل من الناحية التكنولوجية فيما يتعلق بالتدفق الروسي مخطط.

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