صادرات النفط العراقي الى امريكا تتجاوز ربع مليون برميل يوميا

2023/01/01 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت نحو 300 ألف برميل يوميا كمعدل خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.580 ملايين برميل يوميا مرتفعا بمقدار 659 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4.921 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 289 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا بمعدل 227 الف برميل يوميا.

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.504 ملايين برميل يومياً، وجاءت المكسيك بمعدل 581 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 473 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 353 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغ معدل 274 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 66 الف برميل يوميا، ومن البرازيل معدل 40 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من ليبيا او روسيا".

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