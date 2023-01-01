2023/01/01 | 11:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم

قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن

عام 2022 شهد تحقيق الكثير من الإنجازات

المهمة في العمل الميداني من بينها قتل

311 إرهابيا بينهم 213 بنيران سلاح الجو و98

آخرين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة : مقتل 311 إرهابيا في عام 2022) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة : مقتل 311 إرهابيا في عام 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).