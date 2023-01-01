2023/01/01 | 11:40 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة : مقتل 311 إرهابيا في عام 2022) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن
عام 2022 شهد تحقيق الكثير من الإنجازات
المهمة في العمل الميداني من بينها قتل
311 إرهابيا بينهم 213 بنيران سلاح الجو و98
آخرين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة : مقتل 311 إرهابيا في عام 2022) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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