وزارة الصحة:نصف حالات الإنفلونزا بالعراق هي متحور أوميكرون

2023/01/01 | 11:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن اجتماعات

ستعقد الأسبوع الحالي لمناقشة عودة

تفشي كورونا في الصين وتداعيات ذلك،

وفيما استبعدت فرض قيود جديدة لمواجهة

الجائحة في العراق، أكدت أن نصف حالات

الإنفلونزا المسجلة

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