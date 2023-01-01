عضو في الفتح: تحضيرات لزيارة السوداني على رأس وفد رفيع الى واشنطن

2023/01/01 | 11:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد عضو تحالف الفتح ابو ميثاق المساري، بأنه يجري التحضير لزيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الى الولايات المتحدة الاميركية، مشيرا الى أن السوداني سيكون على رأس وفد رفيع المستوى لزيارة واشنطن وبحث العديد من الملفات التي تخص الشأن … Readmore

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