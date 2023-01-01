الجيش العراقي.. الأسطورة التي صنعتها القومية العربية وقتلتها الطائفية

2023/01/01 | 12:03 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتل العراق قبل الغزو مكانة بين أقوى جيوش المنطقة، قبل أن يهوي بعد 2003، وتقف ضد محاولات إحيائه عوائق شتى في الداخل والخارج انبثقت من بنية الدولة والسياسة الجديدة في العراق طيلة العقدين الماضيَيْن.

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