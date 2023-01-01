زعيم كوريا الشمالية يتهم امريكا بترتب “نسخة آسيوية من الناتو”

2023/01/01 | 12:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن زعيم البلاد كيم جونغ أون، اتهم الولايات المتحدة بتشكيل “نسخة آسيوية من الناتو” تحت ذريعة تقوية تحالفها مع اليابان وكوريا الجنوبية.وأضاف في كلمته […]

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