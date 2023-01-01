2023/01/01 | 12:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، حصيلة الحرائق للعام الماضي 2023 في عمو البلاد.وقالت المديرية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، انها “سجلت 32 ألفاً و477 حادث حريق خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحصائية رسمية للحرائق في العراق خلال 2022 المركز الخبري الوطني.

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