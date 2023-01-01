هل يفرض العراق قيود الحركة بعد تفشي كورونا ومتحوراته في الصين من جديد؟

2023/01/01 | 12:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الصحة، الأحد 1 كانون الثاني 2023، عن اجتماعات ستعقد...

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