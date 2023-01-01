2023/01/01 | 12:23 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يأمر برفع الكتل الكونكريتية من منطقة في بغداد وإنشاء شارع حيوي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/01 | 12:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يأمر برفع الكتل الكونكريتية من منطقة في بغداد وإنشاء شارع حيوي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يأمر برفع الكتل الكونكريتية من منطقة في بغداد وإنشاء شارع حيوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).