استقرار أسعار الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كُردستان

2023/01/01 | 12:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد

كما ان بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 153000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

بالإضافة إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 152500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر الدولار البيع 153000 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 152900 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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