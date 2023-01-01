2023/01/01 | 12:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5zk1-hfUKOY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كرار نوري يبدع باغنية "ها حبيبي" للفنان كاظم الساهر) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كرار نوري يبدع باغنية "ها حبيبي" للفنان كاظم الساهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).