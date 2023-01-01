الدفاع المدني يحصي عدد الحرائق في 2022 

2023/01/01 | 12:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أحصت مديرية الدفاع المدني، الأحد، عدد حوادث الحريق في العراق خلال 2022، فيما اشارت إلى أن مجموعها بلغ (32477) حادثاً.



وذكر بيان للمديرية أنها "سجلت 32 الف و477 حادث حريق خلال عام 2022 في عموم المحافظات عدا اقليم كردستان"، مبينا ان "الاحصائية شملت حوادث حريق التي اندلعت داخل مباني حكومية وتجارية ومصانع ومعامل ومخازن ودور سكنية وأراض زراعية وحقول وعجلات وغيرها".



وأضاف البيان، ان "بغداد تصدرت المحافظات بعدد الحوادث، فيما سجلت محافظة كركوك اقل احصائية حيث بلغت 906 حادث حريق مسجل مسفرة عن خسائر بشرية ومادية كبير"، مبينا ان "اسباب حوادث الحريق توزعت ما بين التماس كهربائي، اذ ان 13 الف و297 حادثاً حدث نتيجة تذبذب التيار الكهربائي الوطني والشبكات العنكبوتية للأسلاك الكهربائية المتدلية للمولدات الأهلية لتشكل 47 بالمئة من مسببات اندلاع حوادث الحريق في العراق".



واشار، الى ان "عبث الأطفال تسبب بـ 5589 حادثاً، فيما تسبب الاهمال باندلاع 2126 حادثاً، واعقاب السكائر تسببت باندلاع 1362 حادثاً، وحريق العمد بفعل فاعل تسبب باندلاع 1280 حادثاً، وتسببت الحريق بسبب شرارة خارجية باندلاع 878 حادثاً، في حين ان حوادث حريق التسريب الغازي بلغت 774 حادثاً، وحوادث تسريب الوقود بلغت 222 حادثاً".



وتابع، ان "حوادث حريق بسبب نزاع عشائري بلغت 120 حادثاً، فيما بلغت حوادث حريق اصطدام وسائل النقل 116 حادثاً، و حوادث الحريق بسبب احتراق ذاتي بلغت 25 حادثاً، علاوة على حوادث الحريق بسبب انفجار بلغت 18 حادثاً"، منوها الى ان "أسباب متفرقة أخرى سجلتها مديرية الدفاع المدني من خلال تقارير الأدلة الجنائية المحددة والمعنية وفق القانون للتحقيق بأسباب الحوادث".



ولفت، إلى أن "المديرية تسعى جاهدة لنشر الوعي الوقائي التوعوي وإشاعة ثقافة الحماية الذاتية بين المواطنين لتقليل عدد الحوادث المسجلة، وتفادي الخسائر والإصابات البشرية، فضلا عن تقليل الخسائر المادية التي ترهق الاقتصاد الوطني وتستنزف طاقات موارد المديرية من مواد الإطفاء إضافة إلى الاندثار الداخلي لعجلاتها الاختصاصية المهمة".

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