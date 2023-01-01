ثلثهم من العراق وسوريا.. مقتل قرابة 1700 صحفي في العالم خلال عقدين

2023/01/01 | 12:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود” غير

الحكومية، مقتل 1668 صحفيا في العالم بين

عامي 2003 و2022، بمعدل 80 صحافيا سنويا في

المتوسط، فيما اشارت الى أن العراق

وسوريا احتلا المراتب الأولى فيه بين

أخطر الدول له

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