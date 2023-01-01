وقوع انفجار قرب مطار كابول

2023/01/01 | 12:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام أفغانية نقلا عن

السكان المحليين بسماع دوي انفجار

بالقرب من مطار كابول الدولي صباح اليوم

الأحد.

وذكرت تقارير أن الانفجار وقع على بعد

نحو 80 مترا من طريق المطار وأن السلطات

أغلقت الطر

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