"أخفيت ببراعة".. العثور على أجزاء مسدس بمرطبانين لزبدة الفول السوداني بمطار أمريكي

2023/01/01 | 12:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد رجل في مطار "جون إف كينيدي الدولي" بمدينة نيويورك الأمريكية نفسه بموقفٍ صعب.وأُلقي القبض على المسافر بعد إحباط عملاء إدارة أمن المواصلات (TSA) محاولته لتهريب مسدسه باستخدام مرطبانين من زبدة الفول السوداني.

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