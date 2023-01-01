لجنة تحقيقية عاجلة للوقوف على حادثة مقتل مسؤول حكومي في ديالى

2023/01/01 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي، اليوم الاحد، عن تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقف على ملابسات جريمة قتل مسؤول محطة تعبئة وقود حكومية بديالى.

وقال قائممقام قضاء خانقين ( 90كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي لـ( بغداد اليوم)، ان "ملابسات مقتل مسؤول محطة تعبئة خانقين الحكومية صباح اليوم داخل سيارته لايزال غامضا وتم الايعاز بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على ملابسات الجريمة".

واضاف، انها "اول حادث قتل منذ اشهر طويلة في خانقين التي تنعم بالاستقرار ولايزال الغموض يلفها بالوقت الراهن"، مؤكدا ان "فريق التحقيق المختص وصل الى موقع الجريمة وبدأ بالبحث في الادلة الاولية للوقوف على طبيعة الحادث".

وكان مصدر امني قد افاد في وقت سابق من اليوم الاحد بان مدير محطة وقود حكومية قتل قرب منزله في خانقين 100 كم شمال شرق بعقوبة على ايدي مسلحين مجهولين.

تحرير .



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