2023/01/01 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

شهدت الجزائر مع نهاية العام 2022 حادثة مؤسفة تمثلت بوفاة عائلة كاملة اختناقا بالغاز.

ووقعت الحادثة في بلدية شاشار بخنشلة شمال شرقي الجزائر، وأسفرت عن وفاة عائلة كاملة مكونة من 4 أشخاص.

وقالت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية في منشور عبر حسابها في "تويتر"، إن سبب الوفاة هو الاختناق من الغاز المتسرب من مدفئة المنزل.

وأضاف المنشور أن "المتوفين هم رجل وامرأتان وطفل، تسمموا باستنشاقهم غاز أحادي اكسيد الكربون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزائر.. مدفأة تنهي حياة عائلة بأكملها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزائر.. مدفأة تنهي حياة عائلة بأكملها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).