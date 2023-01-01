مسؤول انباري يعلن نجاح تجربة زراعة الجوز في المناطق الغربية

2023/01/01 | 13:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير دائرة جبة بناحية البغدادي

بمحافظة الانبار قطري العبيدي ، الاحد،

عن نجاح زراعة نبات الجوز في اول تجربة

من نوعها في مناطق غربي الانبار .

وقال العبيدي في تصريح صحفي، إن "مزارعي

ناحية البغدادي ب

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