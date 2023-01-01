الإمارات تستثمر 100 مليون دولار في ميناء بحري جديد باليمن

2023/01/01 | 13:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الحكومة المعترف بها دوليا أقرت عقدا لإنشاء ميناء بحري جديد سيخصص للنشاط التجاري التعديني بمحافظة المهرة أقصى شرق اليمن باستثمارات إماراتية قيمتها 100 مليون دولار.

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