الصحة تسجل 150 إصابة باحتفالات رأس السنة الميلادية

2023/01/01 | 13:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 اصابة منها في العين.

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