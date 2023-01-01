اعتقال 3 متسللين أجانب في واسط

2023/01/01 | 13:33 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنتمكنت قيادة شرطة واسط، اليوم الاحد، من اعتقال 3 متسللين أجانب الجنسية في المحافظة.

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