2023/01/01 | 13:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5Tyz3VmYGb4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ام شهيد تدورلها خيمة وتناشد اهل الغيرة العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ام شهيد تدورلها خيمة وتناشد اهل الغيرة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).