وزارة الكهرباء تعلن حالة الاستنفار قبل انطلاق خليجي 25

2023/01/01 | 13:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء حالة الاستنفار الكامل والمستمر في محافظة البصرة بغية إنجاح بطولة خليجي 25 التي ستنطلق في السادس من الشهر الحالي.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن" الوزارة دخلت في حالة استنفار كاملة ومستمرة في جميع قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع في المنطقة الجنوبية ومحافظة البصرة بغية إنجاح البطولة"، وأضاف موسى، أن" وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يشرف بشكل مباشر على الخطة المعدة لبطولة خليجي 25، استناداً لتوجيهات رئيس الوزراء، وسبق أن أجرى الوزير زيارة ميدانية إلى المدينة الرياضية في البصرة للاطلاع على العمل والوقوف على آخر الاستعدادات للافتتاح المرتقب".وتابع موسى أن" الوزير أوعز بتشكيل خلية وزارية لإدارة ملف الكهرباء قبل وأثناء البطولة ومن ثم نصب متنقلات، والإشراف على المحطات الصندوقية داخل المدينة الرياضية وتهيئة الإنارة بشكل كامل في جميع الملاعب الرياضية والتغطية الخدمية الكاملة لكل المرافق في المدينة الرياضية" .

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