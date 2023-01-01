نائب: الدستور ألزم الحكومة بتوفير الإعانات المالية لكل عراقي لم يجد فرصة عمل

2023/01/01 | 13:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد النائب باسم خشان، الاحد، أن الحكومة ملزمة وفقا للدستور بتوفير الاعانة المالية لكل عراقي لم يستطيع الحصول على فرصة عمل.

وقال خشان في منشور على صفحته بالفيسبوك اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" إن "الحكومة ملزمة بتوفير العيش الحر الكريم للعراقيين، وهذا يلزم ان توفر لكل عراقي فرصة عمل في القطاع العام، أو في القطاع الخاص، وأن تكون الأجور والرواتب كافية لتحقيق العيش الحر الكريم، وهي ملزمة بمنح إعانات الرعاية الاجتماعية لكل العراقيين الذي عجزوا عن الحصول على عمل بسبب فشل الحكومة وعجزها عن خلق فرص عمل حقيقية منتجة، وكذلك لكل الاطفال والشيوخ واصحاب الهمم".

واعتبر أن "استئجار الفقراء والتعاقد معهم بأجر أقل بكثير مما تدفعه الدولة من راتب للموظف يعد سرقة في وضح النهار وانتهاك لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وهذا ما ذكرته في عريضة الدعوى التي اقمتها أمام المحكمة الاتحادية التي ردتها لعدم تحقق المصلحة (لأني لست أحد المتضررين من هذا الظلم)".

وأشار الى أن "الحق في فرصة عمل، والرعاية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية كلها حقوق دستورية سحقتها كل الحكومات ولم تتخذ خطوة واحدة نحو تحقيق شيء منها، والحراك الشعبي للمطالبة بهذه الحقوق منقسم ومجزأ."

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