تتصدرها المخدرات والعنف الاسري.. الداخلية تحصي واجباتها الأمنية خلال اسبوع

2023/01/01 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/12/25 ولغاية 2022/12/31

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