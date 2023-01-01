2023/01/01 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت الهيئة التنسيقية للحراك الشعبي، اليوم الأحد، عن قرب انطلاق تظاهرة غاضبة أمام السفارة الامريكية في بغداد، فيما بينت سبب ذلك.

وقال القيادي في الهيئة حسن الحاج لـ(بغداد اليوم) إن "يعد الحراك الشعبي تظاهرة مرتقبة أمام السفارة الأمريكية في بغداد، على خلفية تدخل سفيرة واشنطن لدى العراق بالشؤون الداخلية وتعطيل الاتفاقيات مع روسيا والصين".

وبين الحاج أن "التظاهرة الغاضبة تأتي أيضا احتجاجًا على عمل السفارة على تعطيل تنفيذ اتفاقية الحزام والطريق، وإكمال ميناء الفاو بالتواطؤ مع جهات داخلية لها ارتباطات خليجية".

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى العراق، إلبروس كوتراشيف، إن" العراقيين يرغبون باقتناء الأسلحة الروسية، لكن الولايات المتحدة تعيق بناء التعاون العسكري التقني بين موسكو وبغداد".

ونوه السفير "بالمنافسة غير العادلة من جانب واشنطن"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تفرض أسلحتها وخدماتها على العراقيين".

وأضاف كوتراشيف: "الشيء الرئيسي الذي لا يحبه أصدقاؤنا العراقيون هو تكلفة وصيانة الأسلحة الأمريكية، وهي أغلى بأربع مرات من الأسلحة الروسية".

وتابع قائلا: "لا يسمح الأمريكيون للعراقيين بالاطلاع على المعدات الموردة، ويحتكرون جميع عمليات الصيانة، بل إن هناك شكوكا في وجود شيء مخفي لا يريدون إظهاره.



لأي شخص، بما في ذلك المستهلك".

تحرير: ر.



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