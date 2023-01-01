مدرب اليونايتد عن انتقال رونالدو للنصر السعودي: لا اتحدث عن الماضي

2023/01/01 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

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رد المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الهولندي إريك تن هاغ، بطريقة مثيرة للجدل، على سؤال بشأن انتقال لاعب الفريق السابق كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي.

وكانت مسألة مشاركة رونالدو ابن الـ37 عاما أساسيا، موضوعا ساخنا في فريقه السابق مانشستر يونايتد، وأدت إلى تشنج الأجواء مع المدرب إريك تن هاغ وأدت في النهاية إلى رحيل "الدون" عن النادي الإنجليزي بعد مقابلة تلفزيونية أجراها النجم البرتغالي ووجه خلالها انتقادات لاذعة لإدارة النادي، كما قال إنه "لا يحترم تن هاغ".

وعقب مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون (1-0) التي أقيمت أمس السبت لحساب الأسبوع الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، سئل تن هاغ عن رأيه بشأن صفقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، فرد المدرب الهولندي بطريقة اعتبرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية "ازدراء" و"استخفافا" من النجم البرتغالي الذي تألق بشكل لافت في فترته الأولى مع مانشستر يونايتد بين العامين 2003 و2009 ويصنف ضمن عظماء النادي الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي عن انضمام رونالدو للنصر: "أنا لا أتحدث عن الماضي، دعونا نتحدث عن المستقبل".

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