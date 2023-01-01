القبض على 3 متهمين بجرائم السرقة والمخدرات في ميسان

2023/01/01 | 13:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الاحد، القبض على ثلاثة متهمين بجرائم السرقة والمخدرات في مدينة العمارة . وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “في إطار حملة قسم مكافحة اجرام ميسان بتنفيذ اوامر القبض بحق المتهمين المطلوبين تم ‏تشكيل فريق عمل تمكن من تنفيذ أمر قبض بحق ثلاث متهمين مطلوبين إلى شعبة مكافحة […]

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