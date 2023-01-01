الصحة تسجل 150 إصابة بالألعاب النارية والرمي العشوائي في ليلة رأس السنة

2023/01/01 | 14:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن

تسجل 150 إصابة نتيجة الألعاب النارية

والرمي العشوائي خلال الاحتفال بليلة

رأس السنة في بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر،

إن "عدد الإصابات الأولية في بغداد

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