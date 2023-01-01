المحكمة الاتحادية تصنف الفساد في العراق إلى نوعين

2023/01/01 | 14:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنّف رئيس المحكمة الاتحادية العليا

القاضي جاسم محمد عبود، الأحد، الفساد

في العراق الى نوعين، كبير وآخر صغير

يرتكبه موظفون.

وقال عبود في مقابلة مع وكالة الأنباء

العراقية الرسمية، إن "الفساد في العراق

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