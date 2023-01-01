الجيش يتوغل في عمق تلال حمرين ويعثر على جثة داعشي

2023/01/01 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر امني، اليوم الاحد، عن العثور على جثة ارهابي داعشي في عمق تلال حمرين شمال شرقي محافظة ديالى.

وقال المصدر، لـ( بغداد اليوم)، إن "قطعات الفرقة الاولى للجيش توغلت في عمق تلال حمرين اقصى شمال شرقي ديالى لليوم الثالث على التوالي وعثرت في احدى المنحدرات على جثة داعشي قتل قبل يومين بضربة جوية".

واضاف، أن "عمليات التمشيط مستمرة من محوريين لأنهاء اي مضافات داعشية في محيط تلال حمرين القريبة من بحيرة حمرين".

والسبت الماضي، اعلنت قيادة العمليات المشتركة، قتل 13 ارهابيا بسبع ضربات جوية في منطقة نارين ضمن عمليات ديالى.

وذكر بيان للقيادة تلقته (بغداد اليوم ) انه "خلال 48 ساعة الماضية ووفقاً لمعلومات استخبارية في غاية الدقة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق المباشر مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وصقور الجو نفذت سبع ضربات جوية في منطقة نارين ضمن قاطع عمليات ديالى حيث أسفرت عن قتل 13 أرهابيا وعلى رأسهم القيادي أمير القاطع ( رائد محمد صالح الكروي ) المكنى ابو الزبير في معسكر ما يسمى معسكر خالد بن الوليد وهو المسؤول عن قتل المواطنين والقوات الأمنية".

وتابع انه "تم كذلك رصد احد عناصر عصابات داعش الإرهابية وهو يرتدي حزام ناسف ويحمل أحزمة ناسفة ومواد متفجرة وتم تزويد صقور الجو بمعلومات عنه وتمكنت من قتله بواسطة طائرة سزنا كرفان".

واضاف أن "تقاطع المعلومات والعمل المشترك كانت له نتائج عالية المستوى في قتل وملاحقة عصابات داعش الإرهابية ضمن قاطع المسؤولية في منطقة نارين التي ذاق بها الإرهاب الضربات الموجعة على يد الشجعان في قطعاتنا الأمنية البطلة".

والاحد الماضي، كان مصدر امني قد كشف عن بدء تطويق منحدرات منطقة ناريين شمال شرق المحافظة لمنع هروب عناصر تنظيم داعش .

وقال المصدر لـ ( بغداد اليوم)، إن "قوات امنية مشتركة بدات بتطويق كامل لمنحدرات منطقة ناريين في عمق حوض حمرين (90كم شمال شرق بعقوبة) من كل الجهات لمنع هروب خلايا داعش بعد قصف اثنين من اوكارها مساء يوم امس من قبل الطيران الحربي".

واضاف، أن "تطويق ناريين ياتي من اجل تمشيط مناطق القصف الطيران الحربي بعد ورود معلومات بانها قتلت 10 من الارهابيين ".

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأربعاء من الاسبوع الماضي، استهداف وكرين بداخلهما 10 عناصر إرهابية في محافظة ديالى.

تحرير: أ.ف

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