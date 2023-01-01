بينها 8 نساء.. مستشفى بعقوبة تستقبل 30 إصابة خلال احتفالات رأس السنة

2023/01/01 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكدت دائرة صحة ديالى، اليوم الأحد، عن استقبال 30 حالة إصابة في ردهات مستشفى بعقوبة خلال احتفالات رأس السنة الميلادية.وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ( بغداد اليوم)، إن "ردهات مستشفى بعقوبة التعليمي استقبلت أكثر من 30 حالة إصابة لأسباب متعددة من ضمنها حوادث السير".

وأضاف أن "المستشفى سجلت 8 حالات نسائية تعرضن للعنف نتيجة شجارات عائلية خلال احتفالات رأس السنة".وأكد أن " الإصابات بسبب المفرقعات كانت محدودة جدا ولأول مرة خاصة في صفوف الأطفال"، مؤكدا بأن "اغلب الحالات غادرت ردهات الطوارئ بعد تلقيها العلاجات الضرورية".

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