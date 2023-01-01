9 ولادات بقضاء جمجمال في السليمانية ليلة رأس السنة

2023/01/01 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلنت مديرية صحة قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية اليوم الأحد، تسجيل 9 حالات ولادة في ليلة رأس السنة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة ليلة أمس السبت الموافق 31-12-2022 تم تسجيل 9 حالات ولادة في مستشفى المهندس هوشنك ازاد للولادة ".

واضاف البيان ان "الحالات التسعة كانت 5 اناث، و4 ذكور، وكانت 7 حالات ولادة طبيعية، وحالتان بواسطة عملية قيصرية".

تحرير: أ.ف

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