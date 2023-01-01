2023/01/01 | 14:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل منتخبنا الوطني لكرة القدم، العام الجديد بنشاط وعمل جاد، حيث اجرى تدريبات في صالة الألعاب الرياضية “الجيم” بمقر إقامته في البصرة.

ويكثف لاعبو أسود الرافدين، التدريبات للوصول إلى الجاهزية التامة قبل مباراة افتتاح كأس الخليج أمام المنتخب العُماني في السادس من الشهر الحالي.

ولم يتوقف المنتخب الوطني عن التدريبات منذ تجمعه في البصرة في السادس والعشرين من الشهر الماضي.

وفاز المنتخب الوطني على نظيره الكويتي 1-0 ودياً يوم الجمعة الماضي على ملعب الميناء الأولمبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب الوطني يستقبل 2023 بتدريبات في الصالة الرياضية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب الوطني يستقبل 2023 بتدريبات في الصالة الرياضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).