السوداني يوجه إنذاراً نهائياً لمتعهد طعام دار تأهيل الأحداث في بغداد

2023/01/01 | 14:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إنذاراً نهائياً مع عقوبة مالية بحق المتعهد في الطعام الخاص بدار تأهيل الأحداث.

وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء الرسمية ، ان ” رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة لدار تأهيل الاحداث في بغداد “.

وأضاف ان ” السوداني أمر بتوجيه انذار نهائي لمتعهد الطعام الخاص بدار تأهيل الأحداث مع فرض عقوبة مالية بحقه”.

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