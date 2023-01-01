نائب عن البصرة يتحدث عن فوائد خليجي 25 للعراق

2023/01/01 | 15:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتضان محافظة البصرة الفيحاء لمنافسات بطولة الخليج العربي .

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