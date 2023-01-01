2023/01/01 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال جولة ميدانية في بغداد.. السوداني يصدر جملة توجيهات تخص متطلبات المواطن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال جولة ميدانية في بغداد.. السوداني يصدر جملة توجيهات تخص متطلبات المواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).