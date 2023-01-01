أمين بغداد لوكالة نون: ست مجسرات واربع بوابات ستنفذ هذا العام في العاصمة

2023/01/01 | 15:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت امانة بغداد عن خططها في العام

الجاري ٢٠٢٣ عن انشاء ستة مجسرات جديدة

وبناء اربع بوابات على مداخل بغداد،

فضلا عن تنفيذ مشاريع خدمية للمناطق

الزراعية المستملكة حديثا.

وقال امين بغداد عمار موسى كا

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