رئيس سلطة الطيران المدني:مخططات تصاميم مطار كربلاء تؤكد انه سيكون من افضل مطارات العراق

2023/01/01 | 15:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت سلطة الطيران المدني العراقي ان

مخططات تصاميم مطار كربلاء الدولي تؤكد

انه سيكون من افضل المطارات في العراق،

مشيرة الى ان السلطة ستدعم العمل في

المطار لتحقيق قفزات في العمل تسرع من

وتائر تنفيذه.

و

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