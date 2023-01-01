الـPKK تهاجم دول قمة بغداد: هدفهم إبادة الأكراد.. إحذروا سنقاوم بشكل أكبر

2023/01/01 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

هاجم عضو المجلس التنفيذي لحزب العمال الكردستاني "البي كي كي" دوران كالكان، اليوم الاحد، السلطات العراقية ودول المنطقة وفرنسا بسبب عقدهم قمة بغداد الثانية العام الماضي، دون اشراك الإدارة الذاتية الممثلة للأكراد في تلك القمة.

وذكر دوران في تصريحات لشبكة "أي أن أف" الكردية وترجمتها (بغداد اليوم)، أن "القمة اقصت الكرد" مؤكدا أنها "تسعى لاستمرار الجهود التي تستهدفهم في المنطقة".

وأضاف أن "العراق لا يملك أي مشاكل، ما يقال عنه انه مشاكل العراق هي في الحقيقة مشاكل كردستان"، على حد تعبيره.

وتابع: "لماذا لم يتم دعوتنا الى حضور القمة، هل يحاول هؤلاء إعادة احياء الجهود القديمة التي تستهدف الاكراد بالإبادة الجماعية؟".

مشددا: "إن كانت الدول المجتمعة تخطط لذلك فعليها الحذر لأننا لن نكون صامتين وسنقاوم بشكل أكبر".

وأتهم كالكان انقرة "بالوقوف وراء هجوم باريس الذي وقع الشهر الماضي في العاصمة الفرنسية، واستهدف مركزا ثقافيا كرديا".

ويذكر أن القمة العربية الثانية عقدت في العشرين من الشهر الماضي، وبحثت اليات دعم السلطات العراقية خلال الفترة المقبلة، وإيقاف التجاوزات الحدودية التركية والإيرانية على البلاد، الامر الذي نفاه دوران وادعى أن "تلك التجاوزات تقع على الحدود الكردستانية، وليس العراقية"، بحسب قوله.

تحرير: ر.



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