ضبط 10 شاحنات تحمل موادّ مخالفة في جمرك المنطقة الشمالية

2023/01/01 | 16:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الشمالية، ضبط 10ّ شاحنات.

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