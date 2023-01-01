لا داعي لطرده من حياتك.. إليك نصائح بسيطة لجعل مشروب الشوكولاتة الساخنة أكثر صحة هذا الشتاء

2023/01/01 | 16:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع أنّنا ننتظر الشّتاء بفارغ الصّبر كل عام، إلا أن البرد قد يكون أشد ممّا نستطيع تحمّله في بعض الأحيان.ويجعلنا ذلك نفكّر بالتلذّذ بمشروبٍ دافئ مثل الشوكولاتة الساخنة.ويمكنك جعل هذا المشروب المحبوب أكثر صحّة بعدّة الطرق.

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