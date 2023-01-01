2023/01/01 | 16:10 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتجول ميدانياً في عدد من مناطق بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ThlWpt8MKAs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتجول ميدانياً في عدد من مناطق بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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