أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 106 آلاف جندي

2023/01/01 | 16:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت أوكرانيا أن قواتها المسلحة، قتلت منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 فبراير(شباط) الماضي، حتى اليوم الأحد حوالي 106 آلاف و720 جندياً روسياً.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية اليوم الأحد.وقال البيان: إن القوات المسلحة الأوكرانية دمرت 3031 دبابة و6084 مركبة قتال مدرعة و2021 منظومات مدفعية، و423 قاذفة صواريخ متعددة الانطلاق و213 منظومة حربية مضادة للطائرات”.

وأضاف البيان أنه “تم أيضاً تدمير 283 طائرة حربية و269 مروحية و723 صاروخ كروز و181 من المعدات الخاصة”.

وتابع البيان أن القوات الروسية تكبدت أكبر الخسائر في منطقتي “ليمان” و”باخموت”ويتعذر التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

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