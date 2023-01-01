السوداني يطالب الأمن ببذل جهد أكبر لتلبية متطلبات المواطنين

2023/01/01 | 16:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، القوات الأمنية ببذل المزيد من العطاء من اجل تيسير متطلبات المواطنين واحتياجاتهم اليومية.

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