رحيل المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية أنتيا بوينتر عن عمر ناهز 74 عامًا

2023/01/01 | 16:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحلت المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية أنتيا بوينتر عن عمر ناهز 74 عامًا.وتوفيت بوينتر في منزلها في بيفرلي هيلز في لوس أنجلوس، عشية رأس السنة الجديدة جراء إصابتها بمرض السرطان الذي أصيبت به في العام 2011، وفقًا لصحيفة “الغارديان” البريطانية.… Readmore

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