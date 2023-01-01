ايرج مسجدي: على العراق متابعة قضية اغتيال سليماني والمهندس أمام محكمة عادلة

2023/01/01 | 16:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح سفير إيران السابق في العراق ايرج مسجدي أنه يجب متابعة قضية اغتيال شهداء المقاومة أمام محكمة عادلة.وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إيرج مسجدي، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع قضية الشهيد سليماني من الجوانب السياسية والقانونية والقضائية.وصرح … Readmore

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