“بلقيه” ثروته اكثر بـ12 مرة مما سيجنيه “رونالدو” باللعب 7 سنوات بالسعودية

2023/01/01 | 16:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية،اليوم الاحد، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يصبح اللاعب الأكثر ثراء في العالم، رغم انتقاله مؤخرا إلى النصر السعودي وحصوله على راتب ضخم.وانضم رونالدو الفائز بالكرة الذهبية […]

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