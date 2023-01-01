كوريا الجنوبية تعد للحرب وتحذر جارتها الشمالية

2023/01/01 | 16:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أمر رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، اليوم الأحد، القادة العسكريين بالتصدي لاستفزازات كوريا الشمالية بحزم، وعدم التردد في خوض الحرب إذا ما اقتضت الحاجة لذلك.وأفاد مسؤول كوري جنوبي، بأن” […]

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